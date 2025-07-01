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Женщина продала все свое имущество, чтобы отправиться в «бесконечный круиз»

В США 77-летняя женщина продала все имущество и отправилась в бесконечный круиз
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Sharon Lane

Женщина из США продала все свое имущество, чтобы отправиться в «бесконечный круиз» на борту корабля, пишет Mirror.

Когда 77-летняя Шерон Лейн ступила на борт круизного лайнера Villa Vie Odyssey, она почувствовала облегчение и радость — ее мечта о жизни в открытом океане наконец сбылась. Женщина приняла решение отказаться от традиционной жизни на суше и провести как минимум следующие 15 лет на плавучем доме, путешествуя по всему миру.

Известно, что Villa Vie Odyssey — это уникальный проект жилого корабля, который будет кругосветное путешествие, делая остановки в самых престижных портах мира. Большинство пассажиров — не туристы, а постоянные жители, арендовавшие каюты на долгосрочной основе.

По словам Микаэля Петтерсона, генерального директора компании, которой принадлежит лайнер, на борту корабля формируется уникальное сообщество. Среди пассажиров — лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава администрации Белого дома, астронавт, ученые и врачи, которые делятся своими знаниями и опытом.

Самый доступный вариант — «внутренняя» каюта — обойдется в $129 тысяч за 15 лет. Плюс ежемесячная плата: $2000 на человека при двухместном размещении и $3000 при одноместном. Однако в эту стоимость входит питание (включая алкоголь), Wi-Fi, медицинские услуги, уборка, прачечная и обслуживание номеров.

«Мне больше не нужно стирать белье. Мне не нужно ходить за продуктами. Жизнь на корабле намного дешевле, чем жизнь в Южной Калифорнии», — поделилась Шерон.

Ранее пара накопила многотысячный счет в круизе и попыталась сбежать с корабля, не заплатив.

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