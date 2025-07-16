Россиянин заблудился в горах Турции и спасся, позвонив своему оператору

Турист из России заблудился в горах Турции и выжил благодаря сотовому оператору

Россиянин заблудился во время похода в Турции и выжил благодаря звонку сотовому оператору. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 9 июля турист по имени Евгений отправился в горы Алании, но явно недооценил сложность маршрута. Он почти поднялся на склон, когда начал терять сознание из-за усталости и жары.

Мужчина решил связаться с близкими, но звонки не проходили из-за отсутствия денег на балансе. Ему также не удалось дозвониться до службы спасения, и тогда Евгений обратился в поддержку сотового оператора.

Узнав о ситуации, сотрудники связались с гидом и российским консульством, передали спасателям координаты путешественника и даже пополнили баланс его телефона. В ожидании помощи они связывались с клиентом каждые 20 минут и успокаивали его. Уже спустя два часа россиянина доставили в отель.

Ранее спасенный с горы Фудзи турист вернулся туда за телефоном и вновь был спасен.