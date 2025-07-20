Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, все российские аэропорты работают штатно. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, рейсы во всех воздушных гаванях выполняются по расписанию как на прилет, так и на вылет.

Ограничения носили временный характер и были связаны с обеспечением безопасности воздушного движения.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона. Утром 20 июля на пути в Москву был перехвачен еще один дрон.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

На этом фоне на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из них 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

Ранее украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье.