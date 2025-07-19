В Ростовской области из-за атаки ВСУ пострадала дежурная по станции Лихая

РЖД: дежурная по станции Лихая пострадала из-за падения БПЛА под Ростовом

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала дежурная по станции Лихая. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. В публикации подчеркивается, что сотруднице компании будет оказана вся необходимая помощь.

Представители РЖД пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж – Москва.

Спустя некоторое время, движение поездов на закрытом из-за атаки БПЛА перегоне было возобновлено. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что РЖД раздают воду пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области.