Шереметьево: рейсы могут обслуживаться дольше после ночных ограничений на полеты

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания рейсов после ночных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Сообщение авиагавани размещено в Telegram-канале ее пресс-службы.

«Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ночных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — сообщили в представители аэропорта.

Сообщается, что за ночь Шереметьево приняло на свои запасные аэродромы восемь рейсов, которые направлялись в другие московские аэропорты.

Сейчас, по словам представителей воздушной гавани, обслуживание рейсов осуществляется в порядке очередности, а службы аэропорта были усилены, чтобы сократить число задержанных и отмененных рейсов.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

По данным «Росавиации», в период ночных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево ушли на запасные аэродромы 78 самолетов, летевших в эту воздушную гавань. Сейчас все российские аэропорты, кроме аэропорта Калуги, принимают и отправляют рейсы.

Ранее Росавиация отреагировала на полет самолета над пляжем Ладожского озера.