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В Росавиации сообщили, сколько самолетов за сутки перенаправили во время ограничений

Росавиация: из-за ограничений 134 самолета направили на запасные аэродромы
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vaalaa/Shutterstock/FOTODOM

В период временных ограничений на использование воздушного пространства 19 и 20 июля 134 пассажирских самолета были направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Наибольшее количество рейсов перенаправили московские аэропорты: 78 — из Шереметьево, 45 — из Внуково, 8 — из Домодедово, еще 3 — из Жуковского.

Кореняко уточнил, что сейчас все российские аэропорты, за исключением калужского (Грабцево), продолжают принимать и отправлять рейсы.

Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы быстрее вернуться к штатному расписанию. Ведомства подчеркивают, что ситуация остается под контролем, а у перевозчиков есть все необходимые ресурсы для работы в текущих условиях.

Отмечается, что ограничения вводятся исключительно ради обеспечения безопасности полетов, и это является безусловным приоритетом.

При этом авиаперевозчикам рекомендовано строго соблюдать федеральные авиационные правила — в том числе касающиеся предоставления пассажирам напитков, питания и размещения в гостинице в случае задержек. Все спорные вопросы, как указано, должны решаться в пользу пассажиров.

Ранее аэропорт Шереметьево приостановил работу в четвертый раз за сутки.

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