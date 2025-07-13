Росавиация отреагировала на полет самолета над пляжем Ладожского озера

Росавиация начала проверку после полета самолета ТР-301 над пляжем в Ленобласти

Росавиация проводит проверку из-за полета частного самолета на низкой высоте над отдыхающими на пляже в Ленинградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ведомство инициировало проверку действий экипажа самолета ТР-301 (регистрационный номер RA-68125) над пляжем Ладожского озера. Инцидент произошел 12 июля.

«После взлета в 17:31 МСК с посадочной посадки Щеглово самолет летал над береговой чертой Ладожского озера в районе деревни Коккорево (Всеволожский район)», — отмечается в сообщении.

По словам Кореняко, на опубликованных СМИ кадрах видно, что воздушное судно двигалось на предельно малой высоте, вблизи зоны отдыха граждан, создавая потенциальную угрозу их безопасности.

Отмечается, что в действиях экипажа усматриваются признаки нарушения федеральных авиационных правил, регулирующих подготовку и выполнение полетов в гражданской авиации.

До этого пассажирский самолет, выполнявший рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, получил повреждения в ходе полета. Речь идет о воздушном судне Ан-26Б-100, принадлежащем компании «ИрАэро». В заявлении отмечается, что 10 июля в аэропорту Магадана во время послеполетного осмотра на корпусе самолета были обнаружены повреждения.

Ранее учебный самолет упал на территории частного дома в Республике Татарстан.