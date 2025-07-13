На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация отреагировала на полет самолета над пляжем Ладожского озера

Росавиация начала проверку после полета самолета ТР-301 над пляжем в Ленобласти
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Росавиация проводит проверку из-за полета частного самолета на низкой высоте над отдыхающими на пляже в Ленинградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ведомство инициировало проверку действий экипажа самолета ТР-301 (регистрационный номер RA-68125) над пляжем Ладожского озера. Инцидент произошел 12 июля.

«После взлета в 17:31 МСК с посадочной посадки Щеглово самолет летал над береговой чертой Ладожского озера в районе деревни Коккорево (Всеволожский район)», — отмечается в сообщении.

По словам Кореняко, на опубликованных СМИ кадрах видно, что воздушное судно двигалось на предельно малой высоте, вблизи зоны отдыха граждан, создавая потенциальную угрозу их безопасности.

Отмечается, что в действиях экипажа усматриваются признаки нарушения федеральных авиационных правил, регулирующих подготовку и выполнение полетов в гражданской авиации.

До этого пассажирский самолет, выполнявший рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, получил повреждения в ходе полета. Речь идет о воздушном судне Ан-26Б-100, принадлежащем компании «ИрАэро». В заявлении отмечается, что 10 июля в аэропорту Магадана во время послеполетного осмотра на корпусе самолета были обнаружены повреждения.

Ранее учебный самолет упал на территории частного дома в Республике Татарстан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами