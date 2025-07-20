В Туве подросток-пастух погиб от удара молнии

СК: в Туве 13-летнего подростка убила молния во время ухода за табуном

В Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, трагедия произошла 19 июля около 18:00 в местечке «Кызыл-Кожагар», где подросток находился на чабанской стоянке и помогал родственникам присматривать за лошадьми. Он вместе с двоюродным братом направился за табуном, когда в него ударила молния. От полученного разряда мальчик погиб на месте.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В тот же день в горах Карачаево-Черкесии молния убила пастуха и его стадо. По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел около аула Гаралы. Местные жители рассказали, что от удара молнии погиб мужчина, его конь, овцы и пес. В полиции назвали случившееся несчастным случаем.

Ранее в Дагестане подросток впал в кому после того, как спрятался от дождя.