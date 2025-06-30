В Дагестане подросток впал в кому, спрятавшись от дождя

В Дагестане ударило током юношу, укрывшегося от дождя в трансформаторной будке

В Дагестане подросток пострадал, когда решил спрятаться от дождя в трансформаторной будке. Об этом сообщает «Дагестан 24/7».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Карабудахкентском районе. 15-летний мальчик получил удар током. Сейчас он находится в коме.

Два дня назад на берегу реки в поселке Шувалово Костромской области рыбак задел удочкой провод под напряжением и получил удар током. В результате произошедшего 35-летний мужчина не выжил.

В начале июня в Приозерском районе Ленинградской области подросток получил удар током, упал на рельсы и чудом выжил. 15-летний школьник случайно схватился за высоковольтный провод, получил удар током и упал с моста на железнодорожные пути. Пострадавший выжил, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом нескольких ребер, ожоги конечностей и нарушение ритма сердца.

Ранее в Новосибирской области мужчине пробило голову градом.