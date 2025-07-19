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В Карачаево-Черкесии молния убила пастуха и все его стадо

В Карачаево-Черкесии пастух на коне погиб после удара молнии вместе со стадом
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В горах Карачаево-Черкесии молния убила пастуха и его стадо. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел около аула Гаралы. Местные жители рассказали, что от удара молнии погиб мужчина, его конь, овцы и пес. В полиции назвали случившееся несчастным случаем.

В прошлом месяце стало известно, что американец погиб от удара молнии во время медового месяца. 29-летний Джейк Розенкранц проводил медовый месяц вместе со своей женой на популярном пляже New Smyrna Beach во Флориде. Он стоял в воде на мелководье, когда, несмотря на ясное небо, в него ударила молния.

Как утверждали очевидцы, непосредственно над ними не было шторма, он бушевал в нескольких милях от места происшествия. На место прибыли медики, они оказали пострадавшему первую помощь, провели реанимационные мероприятия и доставили мужчину в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Как отмечали местные СМИ, в этот же день от удара молнии пострадали еще два человека.

Ранее в Дагестане подросток впал в кому, спрятавшись от дождя.

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