Стали известны подробности о наезде на толпу в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса назвала намеренным наезд легкового автомобиля на толпу, из-за которого пострадали свыше 30 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Легковой автомобиль выехал с территории предприятия, проехал небольшое расстояние и врезался в толпу, в которой находились посетители клуба, сотрудники парковки и продавцы киоска с тако.

Когда машина въехала в толпу, прохожие вытащили из нее водителя, 29-летнего Фернандо Рамиреса, и один из них подстрелил его. Рамирес был задержан, прооперерирован и затем переведен за решетку как подозреваемый в нападении. Стрелявший в него прохожий скрылся в неизвестном направлении.

Изначально в пожарной службе предположили, что наезд произошел случайно — водитель мог потерять сознание за рулем.

19 июля автобус врезался в толпу в Лос-Анджелесе. Изначально сообщалось о 20 пострадавших, позднее их число возросло до 30. Изначально состояние пяти раненых было критическим. По данным на утро 20 июля, в критическом состоянии остается одна пациентка — 20-летняя девушка, у которой серьезно пострадали обе ноги. Всего госпитализированы были 24 человека.

Ранее в Лос-Анджелесе обрушился промышленный туннель.