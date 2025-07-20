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Москвичей предупредили о ливнях и граде 20 июля

Леус: в Москве 20 июля ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы и град
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Кратковременные дожди, местами ливни и грозы ожидаются в Москве 20 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, также возможен град.

«Температура воздуха повысится до +25°С», — сказал синоптик.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели.

По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным. Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода со значениями на пять-семь градусов выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.

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