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Правнучке летчика Чкалова грозит новое уголовное дело

Адвокат Алешкин: правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело
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vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правнучке советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иностранным агентом) может грозить второе уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом РИА Новости заявил адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву.

Агентство отмечает, что Богданову в течение года оштрафовали уже три раза за отсутствие соответствующей маркировки в ее публикациях и неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

«У нее могут быть последствия, так как она игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело, заочное обвинение и приговор», — считает Алешкин.

Адвокат добавил, что Богданова может исправить ситуацию, если добавит соответствующую плашку в своих публикациях и подаст отчет о деятельности иностранного агента.

До этого суд оштрафовал Боганову за отсутствие маркировки иноагента.

В ноябре 2024 года сообщалось, что объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии стартап May23. Компания зарегистрирована в провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Известно также, что Богданова зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица и платит налоги.

Ранее в Госдуме заявили, что россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иноагентами.

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