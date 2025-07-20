Верховный суд РФ разрешил не сносить самовольные постройки в некоторых случаях

Верховный суд РФ разрешил не сносить самовольные постройки, если они не мешают другим

Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не мешают другим гражданам. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство двухэтажного дома на своем участке, однако соорудила целую трехэтажную гостиницу. В связи с этим в суд подала администрация района.

Суд учел выводы эксперта, что при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того здание не мешало другим гражданам. Суд встал на сторону ответчицы.

«Допущенное при возведении строения нарушение строительных норм, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения постройки», — сообщили в суде.

Весной этого года водном из жилых домов в Дагестане произошел взрыв. Уже после происшествия стало известно, что здания было построено незаконно.

Ранее сибирячка организовала в своем доме незаконный приют для пенсионеров.