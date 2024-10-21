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Сибирячка организовала в своем доме приют для пенсионеров

Жительница Назарово устроила в доме незаконный приют для пенсионеров

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Depositphotos

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 42-летней местной жительницы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей: нарушительница организовала в своем доме незаконный приют для пожилых людей. Об этом сообщает издание «Сибирское агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.

Приют располагался в доме на улице Арбузова и функционировал с мая 2023 года по октябрь 2024 года. Заправляла им хозяйка жилья, которая размещала за плату пенсионеров и ухаживала за ними. При этом никаких разрешающих подобную деятельность документов у сибирячки не было. На момент проверки правоохранителей в доме находились три постоялицы 71, 87 и 88 лет. Сейчас решается вопрос о переселении пенсионерок в социальные учреждения.

До этого более 20 измученных пенсионеров спасли из нелегального дома престарелых в Казани.

Ранее в Ленобласти конфликт в доме престарелых закончился поножовщиной.

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