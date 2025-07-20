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Аэропорт Ярославля возобновил прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в Ярославле сняли ограничения на работу аэропорта
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Олег Смыслов/РИА Новости

Аэропорт Туношна в Ярославле возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:50 мск.

Аэропорт Туношна приостановил работу вечером 19 июля в 20:43 мск. Временные ограничения на прием и отправку самолетов действовали около 10 часов.

Рано утром 20 июля в аэропорту Грабцево в Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань не работала в течение 14 часов — с 15:54 19 июля до 5:57 20 июля. По словам Кореняко, ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, в это время регион подвергся атаке украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили по одному дрону в Сухиничском и Бабынинском районах.

Ранее аэропорт Шереметьево в Москве приостановил работу в четвертый раз за сутки.

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