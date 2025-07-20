В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Нижний Новгород («Стригино»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель пояснил, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Спустя почти час Кореняко написал, что ограничения были сняты.

До этого представитель Росавиации сообщал, что в аэропортах Московского региона Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Его пост опубликован в 2:38. В нем уточняется, что меры необходимы, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Затем Кореняко опубликовал пост в 4:00, что все ограничения были сняты.

В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам мэра Москвы Сергея Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.