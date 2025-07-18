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Синоптик рассказала, сколько продлятся тропические дожди в европейской части России

Макарова: тропические дожди продлятся в европейской части РФ до выходных
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Тропические дожди и грозы в Центральной России, на западе Поволжья и в южных регионах сохранятся в эти выходные. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Эти тропические дожди связаны с тем, что антициклоны в настоящее время находятся севернее, а к югу от периферии этого антициклона расположен обширный высокий циклон, рассказала синоптик.

Она добавила, что кратковременные дожди прогнозируются и на юге европейской части страны.

16 июля глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что дожди в Москве закончатся в понедельник, 21 июля.

Согласно его прогнозу, в пятницу и воскресенье уровень осадков в столице будет минимальным. В некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%. Температура в ближайшие дни будет превышать климатическую норму июля на 2–3°C, добавил он.

Ранее москвичка устроила заплыв на сапе по затопленной улице.

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