Собянин заявил, что число сбитых дронов, летевших на Москву, достигло 16

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, их общее число достигло 16. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

За несколько минут до этого московский мэр написал об уничтожении 13 беспилотников над московским регионом.

Еще спустя 15 минут Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.

Также глава города сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в Зеленограде. Там работают экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Согласно сообщениям Собянина, с начала дня 19 июля столицу пытались атаковать 18 БПЛА. Большая их часть направлялась к Москве прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05, 18:11, 18:38 и 22:12 были зафиксированы попытки новых налетов на столицу.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье.