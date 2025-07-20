На склоне горы Машук вспыхнула трава

В Пятигорске произошел пожар на западном склоне горы Машук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, на горе на площади в 1 тыс. кв. м загорелась сухая растительностью. К тушению огня привлекли 21 человека и шесть единиц техники.

Мэр города Дмитрий Ворошилов написал в возгорании в своем Telegram-канале в 21:26. Спустя два часа сотрудники экстренных служб потушили огонь.

Накануне днем ландшафтный пожар (неконтролируемое возгорание, стихийно возникающее и распространяющееся в природе) начался в Сакском районе Крымского полуострова. Огонь быстро распространился на 40 га из-за ветра и высокой температуры воздуха. Из-за сильного задымления было ограничено движение на участке автодороги из Симферополя в Евпаторию, так как горел сухостой по обеим сторонам трассы. В борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать, а потом и потушить.

Ранее борца с лесными пожарами в Забайкалье заподозрили в поджогах.