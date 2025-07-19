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Минсельхоз США уволил сотрудников из России и Китая

Минсельхоз США провел масштабные чистки сотрудников из России и КНР
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Антон Денисов/РИА Новости

В связи с опасениями американских властей, Министерство сельского хозяйства США (USDA) прекратило сотрудничество с 70 иностранными специалистами из России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает Fox News.

По словам представителя USDA, эти контрактники прибыли из «стран, вызывающих обеспокоенность», что привело к прекращению их участия в проектах ведомства.

Томас Хендерсон, представитель профсоюза научных сотрудников, сообщил, что затронутые сотрудники работали в Службе сельскохозяйственных исследований — научном подразделении USDA.

Уточняется, что большинство уволенных — квалифицированные китайские исследователи с докторскими степенями, причем некоторые из них, прибыв на работу на этой неделе, обнаружили, что их пропуска аннулированы.

До этого сообщалось, что американские сельхозпроизводители обеспокоены потенциальными убытками в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин на российские товары, в том числе на критически важные для сельского хозяйства удобрения.

Ранее СМИ писали, что антироссийские санкции Трампа могут навредить США и ЕС.

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