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Стало известно об убытках американских фермеров из-за антироссийских санкций

NYT: фермеры в США готовятся к потенциальным убыткам из-за санкций против России
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Фермеры из США готовятся к возможным издержкам из-за угроз президента Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России, включая важные удобрения. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что в прошлому году Соединенные Штаты импортировали удобрения из России на сумму $1,3 млрд, в основном это были карбамид и карбамидно-аммиачная селитра, которые очень важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Введение таких высоких пошлин может значительно повысить расходы фермеров, которые и так «находятся в тяжелой финансовой ситуации» из-за низких цен на сельхозпродукцию.

На этой неделе Трамп пригрозил ввести против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней.

Президент Национального союза фермеров США Роб Ларью заявил, что импортирующие удобрения американские компании закладывают возможную катастрофу в свои текущие расходы. По его словам, увеличение затрат может привести к тому, что некоторым фермерам придется покинуть бизнес и продать свои земли.

Эксперты предупреждают, что резкое уменьшение импорта удобрений из России может привести к нехватке и дальнейшему росту цен. США могут нарастить собственное производство удобрений, однако это потребует крупных инвестиций и роста отпускных цен для фермеров, говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что антироссийские санкции Трампа могут навредить США и ЕС.

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