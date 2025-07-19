Жители Курской области, чье жилье пострадало от атак ВСУ, получат компенсацию

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители региона, чье имущество пострадало в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат выплаты в размере 195 тысяч рублей. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.

Он написал, что в общей сложности от апрельской атаки в Курске пострадали 111 человек, которые, как и жители приграничных районов, уже получили по 150 тысяч рублей из федерального бюджета за утрату имущества. Он также сообщил, что из областного бюджета будет направлено еще по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи (исходя из расчета 65 тысяч рублей за три месяца), добавив, что данная мера поддержки будет распространена на жителей всех домов, поврежденных в результате атак ВСУ, начиная с 6 августа 2024 года и находящихся за пределами отселенных приграничных районов.

Хинштейн отметил, что данное решение касается тех, кто из-за полученных повреждений временно не имеет возможности проживать в своем доме и уже получил выплату в размере 150 тысяч рублей, и что в регионе насчитывается еще 334 таких человека. Врио главы региона добавил, что считает такое решение справедливым, поскольку собственники отдельных квартир полностью лишились всего своего имущества, и что деньги понадобятся людям на приобретение мебели, бытовой техники и необходимых предметов быта.

До этого в селе Комаровка Курской области один из местных жителей выразил свое недовольство временно исполняющему обязанности губернатора региона Александру Хинштейну по поводу размера предлагаемых выплат, назвав их «копейками».

Ранее сообщалось, что в Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество.