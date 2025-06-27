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Житель приграничья заявил Хинштейну о недовольстве «копеечными» выплатами

Житель Курской области назвал копейками выплаты в размере 65 тысяч на человека
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Александр Кряжев/РИА Новости

Житель села Комаровка в Курской области словами «это копейки» высказал врио губернатора региона Александру Хинштейну свое недовольство касательно выплат. Видео встречи чиновника с жителями курского приграничья опубликовано в Telegram-канале портала «Курские известия».

По мнению курянина, выплаты в размере 65 тысяч рублей слишком малы по сравнению с тем, сколько имущества было уничтожено во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина заявил, что эти деньги не покрывают тот ущерб, какой был нанесен действиями украинских бойцов.

«Выплаты эти не покроют того, что восстановить надо, а с нынешними расценками поддержка государства вообще невесома», — сказал житель приграничья.

«65 тысяч рублей, считаете, на человека, это копейки?» — переспросил его Хинштейн. В свою очередь, курянин вновь заявил о своем недовольстве.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что помощь в размере средней зарплаты в РФ, а именно 65 тысяч рублей, получат 112 тысяч жителей Курской области, которые пострадали из-за вторжения ВСУ в регион. Глава государства отметил, что выплаты должны получить все категории граждан, как работающие, так и пенсионеры, и иждивенцы.

Ранее сообщалось, что в Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество.

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