Гражданку Украины осудили в ЛНР за шпионаж

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал 47-летнюю гражданку Украины Ирину Королеву виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Марочко Live».

По данным следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года женщина собирала и передавала спецслужбам Украины информацию о расположении российских военных на территории Антрацитовского района ЛНР.

Суд согласился с доводами прокурора и приговорил украинку к 15 годам лишения свободы. Королева будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель извлек из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы использовать его для совершения теракта на объекте энергетической инфраструктуры.

1 июля Верховный суд Луганской народной республики приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии соответственно за передачу Службе безопасности Украины сведений, которые направлены против безопасности России.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.