В ЛНР местную жительницу приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

Прокуратура ЛНР: суд приговорил к 15 годам колонии шпионившую для Киева

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу Светлану Гаевую, шпионившую для украинских спецслужб. Об этом сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева, передает РИА Новости.

«Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж). <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Гаевую к 15 годам лишения свободы», — сказала она.

Усачева добавила, что обвиняемая будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По материалам следствия, в период с июня по август 2023 года Гаевая, являясь гражданкой Украины, добровольно собирала и передавала информацию о местах дислокации российских войск на территории ЛНР украинским спецслужбам.

Также стало известно, что Гаева выходила на связь с представителями украинских спецслужб через интернет-мессенджер. Уголовное дело против Гаевой возбудили и расследовали сотрудники управления ФСБ России по республике.

1 июля сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии соответственно за передачу Службе безопасности Украины сведений, которые направлены против безопасности России.

Ранее в Запорожье задержали медика, передававшего спецслужбам Украины личные данные пациентов.