Москвичка помогла застрявшему на проезжей части роботу, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как женщина помогла роботу перейти дорогу

В Москве женщина помогла роботу пересечь дорогу. Об этом пишут местные СМИ.

«Бабуля помогла роверу забраться на тротуар в Москве, когда тот застрял», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как женщина подталкивает робота и у него получается преодолеть бордюр.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске курьер на мопеде перелетел через автомобиль в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как курьер врезается в красный автомобиль. От удара мужчина подлетает в воздух, переворачивается, врезается в железное ограждение и падает на землю.

По информации канала «Daily Карелия», мужчина врезался в машину, которая поворачивала на улицу Ригачина. При этом в момент столкновения на человеке не было защитной одежды. На место аварии прибыли сотрудники экстренных медицинских служб. До этого момента водитель автомобиля находился рядом с пострадавшим.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.