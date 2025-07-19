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Белоусов назвал приоритетной задачей здоровье военнослужащих

Белоусов назвал создание условий для лечения военнослужащих приоритетной задачей
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Министерство обороны РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал создание благоприятных условий для лечения и восстановления военнослужащих приоритетной задачей. Данное заявление было сделано по итогам посещения главой российского военного ведомства Мурманской области.

В сообщении Минобороны говорится, что Андрей Белоусов посетил введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, который был реконструирован в 2024 году с целью обеспечения медицинским обслуживанием военнослужащих и членов их семей.

Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и активно использует телемедицинские технологии, позволяющие врачам оперативно получать консультации у ведущих специалистов федеральных медицинских центров в случае необходимости.

Глава российского военного ведомства, как сообщалось, подчеркнул, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетом.

До этого Белоусов на заседании коллегии МО потребовал повысить уровень тактической медицины с учетом опыта СВО.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году.

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