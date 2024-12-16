Белоусов потребовал повысить уровень тактической медицины

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии МО потребовал повысить уровень тактической медицины с учетом опыта СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Он также призвал повысить уровень оказания первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации.

Белоусов при этом отметил, что российская военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией.

В 2025 году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки, добавил министр. По его словам, для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принял участие президент России, представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году.