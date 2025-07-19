Годовалый ребенок выпил жидкость для розжига в Петербурге и попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге ребенок попал в реанимацию, выпив жидкость для розжига

В Петербурге годовалый мальчик выпил жидкость для розжига и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 18 июля — ребенок по недосмотру родителей выпил средство для розжига. После этого малолетнего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с диагнозом «острое пероральное отравление». Мальчика поместили в реанимационное отделение.

Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

До этого девятилетний мальчик выпил жидкость для розжига в петербургском парке. Врачи диагностировали у него токсическое поражение организма, однако доза вещества оказалась небольшой, и его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в Подмосковье врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жидкость для розжига.