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Годовалый ребенок выпил жидкость для розжига в Петербурге и попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге ребенок попал в реанимацию, выпив жидкость для розжига
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В Петербурге годовалый мальчик выпил жидкость для розжига и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 18 июля — ребенок по недосмотру родителей выпил средство для розжига. После этого малолетнего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с диагнозом «острое пероральное отравление». Мальчика поместили в реанимационное отделение.

Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

До этого девятилетний мальчик выпил жидкость для розжига в петербургском парке. Врачи диагностировали у него токсическое поражение организма, однако доза вещества оказалась небольшой, и его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в Подмосковье врачи спасли годовалого ребенка, выпившего жидкость для розжига.

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