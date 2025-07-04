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Девятилетний мальчик выпил жидкость для розжига в петербургском парке

В Петербурге девятилетний мальчик выпил жидкость для розжига и попал в больницу
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KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ребенок попал в больницу, отпив из бутылки с жидкостью для розжига. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 3 июля в парке «Стрельнинская бухта». Девятилетний мальчик выпил жидкость для розжига по недосмотру взрослых.

Ребенка экстренно доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Доза токсического вещества оказалась небольшой — состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Врачи диагностировали у него токсическое поражение организма.

До этого семейный пикник в Подмосковье едва не закончился трагедией, когда годовалый ребенок отпил жидкость для розжига. Мальчику экстренно провели промывание желудка, что позволило удалить остатки жидкости из организма и предотвратить дальнейшее всасывание вредных веществ.

Ранее в Оренбургской области 12-летний школьник перепутал бутылки и выпил бензин.

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