Семейный пикник едва не закончился трагедией, когда ребенок отпил жидкость для розжига

В Подмосковье семейные шашлыки едва не закончились трагедией после того, как годовалый ребенок попробовал жидкость для розжига. Родители быстро заметили неладное и показали сына медикам Видновской больницы, которые помогли маленькому пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Взрослых насторожил необычный запах, который стал исходить от ребенка, и они отвезли его к медикам.

«Ребенку экстренно провели промывание желудка – это позволило удалить остатки жидкости из организма, предотвратив дальнейшее всасывание вредных веществ. Врач-оториноларинголог проверил состояние дыхательных путей, исключив возможные повреждения слизистой оболочки носа и горла», — рассказала педиатр больницы Вероника Петрова, добавив, что мальчику также сделали инфузионную терапию.

Специалист отметила, что все могло быть значительно хуже, если жидкость для розжига оказалась не на парафиновой основе — в некоторых случаях, по словам медика, подобные средства вызывают химическую пневмонию — тяжелое поражения легких из-за воздействия токсичных паров.

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