В Суздале туристы застряли в очередях на фестивале «День Огурца»

В Суздале на «Дне Огурца» сломалась билетная система, туристы застряли в очереди

На фестивале «День Огурца» в Суздале сломалась билетная система, в результате чего иногородние туристы застряли в очередях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Стоим на фестивале с трех часов, не пускают без билетов. Билеты не купить, так как у них упала вся система. Онлайн не купить, в кассах не купить, нигде не купить», — рассказали очевидцы.

Попасть на фестиваль смогли люди, которые заранее купили билет.

«День Огурца» получил популярность в сети после того, как о нем рассказал блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон.

Администрация Суздальского района, в свою очередь, сообщила, что популярность Суздаля как туристического города и проводимого там каждое лето «Дня огурца» — это не заслуга Мэддисона. Власти уточнили, что Суздаль ежегодно посещают более 1 млн туристов, а анонсы о проведении «Дня огурца» и репортажи с праздника выходят на региональных и федеральных каналах.

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Ранее россиянам объяснили, почему в женских туалетах всегда стоят очереди.