Власти Суздаля поспорили с блогером Мэддисоном о популярности Дня огурца

Администрация Суздальского района Владимирской области поспорила о причине популярности Дня огурца с блогером Ильей Давыдовым, известным как Мэддисон. Об этом пишет RTVi.

В администрации пояснили, что популярность Суздаля как туристического города и проводимого там каждое лето Дня огурца — это не заслуга блогера, как он заявлял ранее.

«О видеоблогере Илье Мэддисоне до вашего запроса нам не было известно, о его публикациях о городе и Дне огурца тоже. Поэтому оценить вклад блогера в популяризацию Дня огурца и города Суздаль невозможно», — пояснила первый замглавы администрации района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.

В администрации уточнили, что Суздаль ежегодно посещают более 1 млн туристов, а анонсы о проведении Дня огурца и репортажи с праздника выходят на региональных и федеральных каналах.

До этого МегаФона и корпорации «Туризм.РФ» провели совместное исследование, по результатам которого стало известно, что россияне в июне 2024 года стали на 22% чаще посещать города «Золотого кольца», а «Серебряного ожерелья» – на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее российский блогер Илья Мэддисон высказался против переезда в Европу и США.