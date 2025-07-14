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Трехлетний мальчик спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом в российском городе

В Ангарске трехлетний мальчик спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом
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В Ангарске ребенок остался без присмотра и спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Инцидент произошел 13 июля, когда мальчик остался без присмотра взрослых. Ребенок вышел на балкон и прыгнул вниз с раскрытым зонтом, предположительно, имитируя парашют.

Мальчику уже оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура Иркутской области организовала проверку по факту происшествия, детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Омской области шестилетняя девочка выпала из окна, заглядевшись на котят. Пока ее мать занималась уборкой, малолетняя решила получше рассмотреть животных, облокотившись на москитную сетку — она не выдержала и ребенок вместе с ней упал с высоты.

Ранее в Москве ребенок чудом выжил, упав с девятого этажа.

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