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Россиянин ложно обвинил возлюбленного экс-супруги в педофилии и поплатился

72.ru: в Тюмени мужчина ложно обвинил возлюбленного экс-супруги в педофилии
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В Тюмени мужчина заведомо ложно обвинил возлюбленного экс-супруги в педофилии и поплатился. Об этом сообщает 72.ru.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на горячую линию полиции и заявил о якобы попытке изнасилования своей малолетней дочери со стороны нового возлюбленного бывшей жены. Проверка правоохранительных органов не подтвердила эти сведения.

Следствие установило факт заведомо ложного доноса, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ. В суде обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб, однако не смог объяснить мотивы своего поступка.

До этого россиянка оболгала жену председателя ТСЖ в чате дома и поплатилась. Она утверждала, что та якобы напала на нее с ведром и была привлечена к административной ответственности.

Ранее осужденный японец доказал свою невиновность спустя 39 лет заключения.

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