Россиянка оболгала жену председателя ТСЖ в чате дома и поплатилась

В Перми женщина оболгала супругу председателя ТСЖ в чате дома и поплатилась. Об этом со ссылкой на ГУ ФССП сообщает Ura.ru.

Конфликт возник в групповом чате дома, созданном женщиной для обсуждения бытовых вопросов. Однако вместо этого она начала публиковать там ложные обвинения в адрес жены председателя ТСЖ, утверждая, что та якобы напала на нее с ведром и была привлечена к административной ответственности. Несмотря на обещания, подтверждающие документы предоставлены не были.

Потерпевшая, работающая педагогом, обратилась в суд для защиты своей чести и деловой репутации — в чате дома состояли также и родители детей, с которыми она занимается. Суд изучил переписку и свидетельские показания, признал распространение ложных сведений и назначил ответчице компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, которую та уже выплатила через службу судебных приставов.

Ранее россиянка оскорбила одноклассника дочери в школьном чате и поплатилась.