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Осужденный японец доказал свою невиновность спустя 39 лет заключения

NHK: в Японии оправдали заключенного, отсидевшего 39 лет по ложному обвинению
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Японии оправдали заключенного Сёдзи Маэкаву, который отсидел 39 лет в тюрьме по делу о расправе над школьницей. Об этом сообщил телеканал NHK.

Решение вынесло отделение Высокого суда Нагои в городе Канадзава во время повторного процесса, которого Маэкава добивался все годы заключения.

По данным телеканала, следователи перепроверили некоторые ключевые свидетельства. Сомнения, в частности, вызвали показания людей, утверждавших, что видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь преступления. Также выяснилось, что и тогдашние расследователи проигнорировали несоответствия показаний и улик.

Отмечается, что судья при вынесении оправдательного приговора принес Маэкаве извинения за 39 лет страданий. Сам Маэкава, как передает NHK, на пресс-конференции заявил, что чувствует облегчение от доказанной невиновности.

Телеканал подчеркнул символичный момент: Маэкава вошел в суд в шляпе, подаренной ему сестрой другого оправданного японца, Ивао Хакамады. Тот провел почти 50 лет в камере смертников, прежде чем его оправдали и освободили в этом же году.

Ранее осужденному по ошибке на 400 лет выплатили компенсацию.

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