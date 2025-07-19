В ДНР создадут дирекцию особо охраняемых природных территорий

Распоряжением правительства Российской Федерации создается дирекция особо охраняемых природных территорий Донецкой народной республики, которая будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ. Об этом сообщает «Интерфакс»

В распоряжении говорится о создании федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной Республики» и отнесении его к ведению Минприроды России.

В документе также отмечалось, что основными целями деятельности дирекции являются осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии.

До этого вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о подключении новых регионов России к процессу развития туристической инфраструктуры в стране. Он отметил, что, по его мнению, у туризма светлое будущее, и подчеркнул важность вовлечения новых регионов в развитие туристической инфраструктуры.

Чернышенко также сообщил, что в Запорожской области в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект, который является частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Ранее россияне стали больше интересоваться экологией.