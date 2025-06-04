Россияне стали больше интересоваться экологией

В преддверии Дня эколога (5 июня) компания РОКВУЛ представила результаты опроса, согласно которым каждый третий (28%) житель Москвы и Подмосковья за последние пять лет стал больше интересоваться экологией. Еще 5% начали пристальнее следить за деятельностью промышленных предприятий региона, в том числе за соблюдением ими экологических норм. При этом 14% подчеркнули, что эта тема была для них близка всегда.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сокращение выбросов (57%) и вторичная переработка (53%) стали главными приоритетами ESG-повестки (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) производств для жителей столицы и области. Также важны экономия ресурсов (31%), забота о сотрудниках (26%) и использование возобновляемой энергии (21%). 16% опрошенных не считают эту тему значимой.

Экологичность наиболее важна при покупке продуктов питания — так ответили 51% опрошенных. Далее следуют детские товары (12%) и бытовая химия (7%). Лишь 6% указали, что учитывают экологичность строительных материалов.

Низкий интерес к экологичности строительных материалов можно объяснить недостатком информации о влиянии такого выбора как на экологию в целом, так и на микроклимат и качество воздуха внутри конкретной квартиры/дома. Несмотря на это, именно в этой категории экологические решения могут иметь наиболее долгосрочный эффект.

«По сравнению с другими категориями товаров, экологичность строительных материалов действительно пока редко влияет на выбор потребителей. Между тем, если материал производится из экологичного сырья и может перерабатываться многократно без потери качества, — это значимое преимущество, которое нужно использовать», — объясняет Денис Романов, технический директор РОКВУЛ.

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