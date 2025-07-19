Умерла восьмикратная чемпионка мира по борьбе Хитоми Обара

Олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе Хитоми Обара умерла в 44 года

Умерла восьмикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе японка Хитоми Обара. Ей было 44 года, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Обара выиграла Олимпиаду в Лондоне в весовой категории до 48 кг. В этом же весе она стала победительницей чемпионатов мира в 2010-м и 2011-м До этого Обара категории до 51 кг, став шестикратной чемпионкой мировых первенств.

Три года назад, в 2022-м японскую спортсменку включили в Зал славы UWW. Она была одной из тренеров сборной Японки по подготовке к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Причина смерти не уточняется.

6 июля сообщалось, что двукратный победитель чемпионата России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Башкиров, которого прозвали Сибирским Тайсоном, умер из-за опухоли. В семье спортсмена рассказали, что у него была опухоль спинного мозга, которая распространилась на все отделы позвоночника. Башкиров перенес два хирургических вмешательства и 24 сеанса лучевой терапии, однако это не помогло ему справиться с заболеванием. Его организм не выдержал такой серьезной нагрузки.

Ранее в Подмосковье во время матча умер футболист.