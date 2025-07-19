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Во Франции полицейские угодили в засаду, устроенную хулиганами в масках и с фейерверками

Во Франции 10 полицейских попали в засаду хулиганов
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Pascal Rossignol/Reuters

На западе Франции 10 полицейских попали в засаду хулиганов во время ночных беспорядков в коммуне Лимож. Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщает газета, прошлой ночью группа молодых людей в масках, вооруженных арматурой и пиротехникой, построила баррикаду на шоссе RN 141. Они забрасывали камнями проезжающие автомобили, а некоторые из машин останавливали и проникали в салон. После жалоб водителей на шоссе прибыли полицейские.

Согласно материалу, они попали в засаду: от 50 до 100 хулиганов в течение нескольких часов обстреливали их фейерверками, бутылками с горючей смесью и камнями, в том числе из окон находящихся у дороги домов. Правоохранители запросили подкрепление и сделали более 240 выстрелов из ручных гранатометов газовыми и свето-шумовыми гранатами и резиновыми снарядами.

Издание уточняет, что беспорядки в коммуне начались с Национального праздника 14 июля, а обстановка до сих пор остается напряженной.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

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