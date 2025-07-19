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Трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил дом в российском регионе

На Дальнем Востоке трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил дом
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МЧС России

На Дальнем Востоке игры с огнем закончились возгоранием помещения, где находились четверо детей. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в одном из пригородов города Биробиджана —, когда трехлетний мальчик играл с зажигалкой в комнате, где спали четверо детей. В какой-то момент это привело к возгоранию.

Огонь быстро распространился, охватив 20 квадратных метров помещения. На место происшествия незамедлительно прибыли десять пожарных и две единицы спецтехники.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей все дети были спасены. Огонь удалось локализовать и ликвидировать, однако жилье семьи получило значительные повреждения.

До этого в Чувашии дети устроили пожар и сожгли дом, в котором спал родственник, который в результате не смог выбраться. Огонь охватил 320 квадратных метров, дети не пострадали, их мать госпитализирована с ожогами.

Ранее в Дзержинске двухлетний мальчик поджег кровать зажигалкой.

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