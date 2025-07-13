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В Чувашии дети устроили пожар и сожгли дом, в котором спал родственник

В Чувашии дети жгли вещи на крыльце и сожгли дом
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МЧС Чувашской Республики-Чувашии

В Ибресинском округе Чувашии брат и сестра играли со спичками на крыльце частного дома и устроили пожар, из огня не смог спастись их 56-летний родственник. Об этом сообщает МЧС республики.

Частный дом загорелся в поселке Ленино. Пока взрослые спали, шестилетний мальчик вместе с младшей сестрой нашли спички. Дети стали поджигать на крыльце вещи, пламя за считанные минуты охватило постройку.

Семье пришлось спасться через окно. Мать в одиночку вытащила во двор юных поджигателей и их старшего брата. Следом за женщиной выбрался муж. Покинуть горящее здание не успел только гостивший в доме 56-летний родственник, спасти его не удалось. Огонь охватил 320 квадратных метров, дети не пострадали, их мать госпитализирована с ожогами.

До этого в Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ней вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей. Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации, у ребенка обожжено 35% тела.

Ранее в Биробиджане трехлетний мальчик спалил дом, играя с зажигалкой.

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