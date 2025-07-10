Коррумпированные командование и местные власти вдвое сократили норму питания раненым украинским военнослужащим, которые проходят лечение в военном госпитале в Херсоне. Об этом РИА Новости рассказал представитель антифашистского подполья.

Собеседник агентства подчеркнул, что недавно проведенное сокращение в два раза продовольственных норм для раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было зафиксировано в документах. На бумаге порции остаются прежними, деньги на них списываются, а реально раненые получают лишь половинную порцию. Это свидетельствует об очередной коррупционной схеме в интересах местных властей и военного командования ВСУ.

11 июня сообщалось, что заместитель командира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи преступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба. Помимо офицера в преступной схеме участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

Ранее в Раде признали массовую коррупцию в ВСУ.