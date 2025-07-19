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Девушку в метро Киева избили за выкрик «Слава России»

В Киеве полиция составила протокол на девушку, избитую за выкрик «Слава России»
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Украинская нацполиция привела к ответственности 25-летнюю киевлянку, которая накануне выкрикнула в метро «Слава России». Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах с места происшествия видно, как после выкрика в метрополитене Киева мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, а потом бил ногами. Другие пассажиры предлагали выкинуть ее из вагона. Некоторые очевидцы пытались заступиться за девушку, но ничего не делали.

В полиции заявили, что составили на киевлянку административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Дальше с ней будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам девушки, она была нетрезва из-за проблем в личной жизни и не помнит, что делала.

Весной в Киеве составили протокол на мать 12-летнего школьника, который слушал «русский контент». Местная жительница сняла на видео свой разговор с подростком, который проигнорировал ее замечание и обозвал ее нецензурно. При этом он отказывался дать женщине контакты своих родителей и не называл номер своей школы. Полицейским удалось установить личность мальчика, с его матерью провели профилактическую беседу и составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка. За это женщине может грозить наказание до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Ранее в Киеве боец ВСУ избил женщину, слушавшую Валерия Меладзе.

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