Девушку в метро Киева избили за выкрик «Слава России»

Украинская нацполиция привела к ответственности 25-летнюю киевлянку, которая накануне выкрикнула в метро «Слава России». Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах с места происшествия видно, как после выкрика в метрополитене Киева мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, а потом бил ногами. Другие пассажиры предлагали выкинуть ее из вагона. Некоторые очевидцы пытались заступиться за девушку, но ничего не делали.

В полиции заявили, что составили на киевлянку административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Дальше с ней будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам девушки, она была нетрезва из-за проблем в личной жизни и не помнит, что делала.

Весной в Киеве составили протокол на мать 12-летнего школьника, который слушал «русский контент». Местная жительница сняла на видео свой разговор с подростком, который проигнорировал ее замечание и обозвал ее нецензурно. При этом он отказывался дать женщине контакты своих родителей и не называл номер своей школы. Полицейским удалось установить личность мальчика, с его матерью провели профилактическую беседу и составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка. За это женщине может грозить наказание до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Ранее в Киеве боец ВСУ избил женщину, слушавшую Валерия Меладзе.