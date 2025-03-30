В Киеве боец ВСУ избил женщину, слушавшую Валерия Меладзе

В Киеве мужчина ударил женщину, которая слушала песни на русском языке

В Киеве солдат ВСУ избил женщину из компании, которая слушала музыку на русском языке. Об этом написала «Страна.ua».

Как сообщает газета, скандал произошел в зоне отдыха, где молодые люди жарили шашлыки. На видеозаписи с места происшествия один из мужчин хватает девушку, которая проводит время со своими подругами, за волосы, толкает и матерится. В ролике также можно увидеть мужчину и женщину, которые на украинском языке угрожают девушкам вызвать полицию за то, что те слушали Валерия Меладзе и группу «Руки Вверх!».

Одна из женщин из компании бойца ВСУ утверждает, что слушавшие музыку на русском языке «оскорбили военного». Местные паблики писали, что они бросили в него бутылку, но на видео этого нет.

В полиции Киева подтвердили, что в драке из-за прослушивания русских песен участвовал бывший солдат.

«Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

23 февраля киевская полиция пришла с проверкой в один из клубов из-за песен на русском языке. Это произошло после появления в сети видео из заведения, на котором во время воздушной тревоги в украинской столице посетители развлекались под треки русскоязычных рэперов Скриптонита и Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее к подросткам, певшим «Я русский» в центре Киева, нагрянули с обысками.