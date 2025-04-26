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В Киеве полиция наказала мать школьника за «русский контент»

В Киеве составили два протокола за прослушивание музыки на русском языке
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РИА «Новост

В Киеве составили два протокола за прослушивание музыки на русском языке. Об этом пишет «Страна.ua».

В полиции сообщили, что составили протокол на мать 12-летнего школьника, который слушал «русский контент». Местная жительница сняла на видео свой разговор с подростком, который проигнорировал ее замечание и обозвал ее нецензурно. При этом он отказывался дать женщине контакты своих родителей и не называл номер своей школы. Полицейским удалось установить личность мальчика, с его матерью провели профилактическую беседу и составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка. За это женщине может грозить наказание до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Второй протокол за «мелкое хулиганство» составили на украинку, которая слушала треки на русском языке 24 апреля, в день траура по жертвам ракетного удара. Правоохранители нашли видео, на котором она танцевала под песню российской певицы на балконе общего пользования.

В конце марта в украинской столице солдат ВСУ избил женщину из компании, которая слушала музыку на русском языке. Скандал произошел в зоне отдыха, где молодые люди жарили шашлыки. На видеозаписи с места происшествия один из мужчин хватает девушку, которая проводит время со своими подругами, за волосы, толкает и матерится. В ролике также можно увидеть мужчину и женщину, которые на украинском языке угрожают девушкам вызвать полицию за то, что те слушали Валерия Меладзе и группу «Руки Вверх!».

Ранее к подросткам, певшим «Я русский» в центре Киева, нагрянули с обысками.

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