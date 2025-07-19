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В Рособрнадзоре назвали число выпускников, пересдавших один из предметов на ЕГЭ-2025

Рособрнадзор: более 135 тысяч выпускников пересдали один из предметов ЕГЭ-2025
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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости, что более 135 тысяч выпускников пересдали один из предметов ЕГЭ-2025.

«В дополнительных днях (сдачи экзамена. — «Газета.Ru») приняли участие 135 496 человек, что на порядка 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году», — поделился Музаев.

Он добавил, что больше всего человек пересдали экзамен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

До этого замглавы ведомства Игорь Круглинский сообщал, что Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ планируют создать онлайн-сервис для подготовки к Единому государственному экзамену.

По словам Круглинского, тренажер позволит выявлять определенные дефициты в подготовке студента. Сообщается, что обучающиеся также получат определенные материалы в рамках работы над ошибками во избежание их повторения во время самого экзамена.

РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора сообщило, что за последние четыре года средний балл ЕГЭ вырос по шести предметам. Агентство провело анализ показателей сдачи среди школьников в 2022 и 2025 годах.

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