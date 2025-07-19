В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

ISNA: в иранском Абадане произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан на юго-западе Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Пожар под контролем, оперативные силы МЧС на данный момент занимаются его тушением», — говорится в сообщении.

О причинах происшествия пока не сообщается.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

2 мая газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов писала, что причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.